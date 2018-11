Fernando Santos: Da normal candidatura de Portugal à vitória ao "repisar" do tema Ronaldo

Portugal garantiu presença na final four da Liga das Nações sábado com o empate frente a Itália e esta segunda-feira, Fernando Santos, anteviu a partida de amanhã com a Polónia, assegurando que só pensa na vitória."Mas alguma vez os jogos da seleção não são para ser levados a sérios? Portugal tem uma equipa fortíssima, não é a melhor do mundo, mas pode jogar contra qualquer uma. Somos candidatos a cada jogo a disputá-lo e a lutar sempre pela vitória. A final four será disputada apenas em junho, é ainda muito permaturo... Mas Portugal assume-se como candidato a vencer a Liga das Nações. Não seria normal senão o fizéssemos", afirmou o selecionador português esta segunda-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Polónia."Amanhã espero, desejo e acredito que será um grande jogo, com a motivação extra de jogarmos em casa. Enalteço o apoio que temos recebido. Penso que a Polónia fez dois bons jogos, connosco e com Itália. É uma seleção que vai querer provar aqui que o se passou com eles foi um acidente de percurso. Temos de ter humildade suficiente para reconhecer os valores do nosso adversário", referiu.Ronaldo não fez parte das opções de Fernando Santos em nenhum jogo da Liga das Nações, mas voltou a ser tema de destaque da conferência de imprensa, situação que irritou Fernando Santos: "Se alguém tiver dúvidas de que Ronaldo está com a esta seleção basta ver os posts que ele fez antes e depois dos jogos. Sobre o resto não vou divulgar conversas. (...) Estamos sempre a repisar... Não faz bem à seleção, nem ao país. É retirar capacidade ao brilhantismo deste grupo, que conseguiu o apuramento. Estamos a falar do melhor jogador do mundo, mas o importante é falar sobre o jogador de amanhã. Podem continuar a insistir, mas já se torna difícil responder a mesma coisa", vincou.