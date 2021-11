Fernando Santos divulga hoje os convocados para os jogos com República da Irlanda e Sérvia

O Selecionador nacional, Fernando Santos, divulga hoje, pelas 12h30, a convocatória para os jogos da fase de qualificação para o Mundial’2022, diante da República da Irlanda e da Sérvia. Logo de seguida, Rui Jorge anuncia os eleitos para o duplo confronto com o Chipre, dia 12 de novembro, no país cipriota, e dia 16, no Estádio Algarve, em Loulé, ambos os jogos são referentes ao apuramento para o Euro’2023.