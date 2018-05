Continuar a ler

O treinador de 63 anos, que na terça-feira inicia a preparação para o torneio, apontou Brasil, Argentina, Espanha, Alemanha e França como as seleções favoritas a levantar o troféu no dia 15 de julho, em Moscovo."Depois dessas equipas, aparecemos nós. Tal como foi no Euro'2016, Portugal é candidato a lutar pela vitória em todos os jogos. Portugal é candidato pelo valor da sua equipa, dos jogadores e pelo trabalho que tem feito. Mas não somos favoritos, a história prova isso", referiu.Fernando Santos revelou que a preparação para o Mundial'2018 vai arrancar, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com apenas 14 dos 23 jogadores convocados, e que Cristiano Ronaldo será o último a chegar, devido à participação na final da Liga dos Campeões, ao serviço do Real Madrid. "Não tenho dúvidas de que ele vai chegar bem à seleção, como sempre tem acontecido", disse.O selecionador nacional voltou a considerar que o capitão da equipa das quinas continua a ser o melhor jogador do mundo e assumiu que a sua presença "acrescenta alguns 'pozinhos'" para Portugal poder regressar da Rússia com o troféu. "Além da sua enorme qualidade, Ronaldo representa algo muito importante na seleção, devido à sua entrega e espírito coletivo. Ele sabe que sozinho não consegue ganhar nada, mas é um jogador que pode ser decisivo", considerou.Fernando Santos acrescentou que, em competições "intensas" como o Campeonato do Mundo, a frescura mental acaba por ser "tanto ou mais importante" que o aspeto e que esse foi um dos segredos para a conquista do Europeu, em França.O primeiro treino de Portugal está agendado para terça-feira, às 17:30, na Cidade do Futebol, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o Mundial'2018.Em 9 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 2 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 7 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em 15 de junho, em Sochi. Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos e Irão, de Carlos Queiróz, nos restantes jogos do grupo B.O Mundial'2018 arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.