Fernando Santos e a convocatória: «Acho que eles vão ficar naturalmente chateados e compreender a minha decisão»

Fernando Santos deu uma entrevista que foi transmitida pelo Canal 11 horas antes da revelação da lista final de convocados da Seleção Nacional para o Mundial’2022. O seleccionador da equipa das quinas deu conta da evidência de haver jogadores que não poderão estar no Qatar e aproveitou o momento para endereçar uma palavra de conforto a quem não estará na fase final da prova."Vais sempre deixar alguém de fora. Vais abrir uma ou duas exceções num lote muito alargado. É evidente que basta olhar para o lote e vão ficar 29 jogadores de fora. Se estivesse o [Diogo] Jota ainda era mais um. Dos 55 [pré-convocados], 29 vão ficar de fora. Dos 29, muitos mereciam esta palavra. Não era só um, dois ou três. Vais fazer uma coisa para todos. Se fazes para um, as pessoas vão perguntar: ‘Falou com ele e não comigo’. Eu acho que eles vão ficar, naturalmente, chateados, e compreender a minha decisão, mas sabem que eu tomo a decisão não em relação ao jogador mas em consciência em relação ao que eu acho que a equipa vai precisar. Aproveito a oportunidade e peço, desde logo, a minha desculpa, não no sentido literal do termo, mas porque há jogadores que, pelo seu historial, mereciam estar aqui. Há fatores em que poderíamos dizer: ‘Então e uma palavra a um jogador que estivemos sempre com ele na Seleção…’ Também há aqueles que não estando nessa situação, também mereciam cá estar e deviam cá estar", sustentou o técnico, de 68 anos.