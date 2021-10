Fernando Santos e a goleada dos sub-21: «Seria benéfico ter grupos diferenciados»

Na antevisão ao particular com o Qatar, Fernando Santos foi questionado sobre a goleada histórica da Seleção Nacional de sub-21 diante do Liechtenstein, por 11-0. E o selecionador nacional admitiu que deveriam ser discutidos os atuais formatos das fases de qualificação.





"É preciso dar os parabéns, porque 11-0 é sempre 11-0. Mas para mim, e até para o próprio Rui [Jorge], é um jogo em que não podes tirar grandes ilações sobre a performance dos jogadores. Seria benéfico ter grupos diferenciados, sobretudo nos sub-21, que é um escalão intermédio. São jogadores já seniores, que jogam nas grandes equipas e nas grandes ligas. Mas pronto, o calendário está assim e é assim que temos de fazer", analisou Fernando Santos."Com o Luxemburgo o estádio vai estar cheio. Já tivemos público, mas condicionado e reduzido. Vou também ter os jogadores ao meu lado no banco. Sei que com o Luxemburgo, pelos pedidos de bilhetes, inclusive a mim, muita gente quer e vai lá estar. Mas faço um apelo aos nosso adeptos, e o Algarve tem sido sempre inexcedível, para estarem com o Qatar. É muito importante sentir esse apoio, ter gente. Que os adeptos respondam de forma forte.""Estivemos muito bem nesse aspeto já com o Qatar. Sofremos de bola parada. No Azerbaijão muito bem, com equilíbrios quase perfeitos na organização defensiva e ofensiva. Quando a equipa está equilibrada é difícil alguém nos fazer golos e é mais fácil nós fazermos golos.""Quero perceber se aquilo que é transmitido e feito nos 2 dias de treino e conseguem transmitir isso na prática. Aqui as coisas são mais rápidas que nos clubes. No outro jogo com o Qatar houve uma resposta muito boa, mas importante é ver o coletivo".