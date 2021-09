Fernando Santos e o duelo com Qatar: «Haverá espaço para alguns se estrearem»

Fernando Santos assumiu esta sexta-feira que o duelo particular frente ao Qatar poderá contar com mais jogadores a estrearem-se pela Seleção Nacional.

Em declarações à RTP3, em Almancil, o selecionador nacional lançou um olhar ao que foi o encontro com a Irlanda, às viagens que a equipa terá pela frente e adiantou que haverá espaço para fazer estreias, sem adiantar um possível onze.

"Há sempre muita coisa útil a retirar. Os jogadores a jogarem de três em três dias, nem três dias são porque não chegaram a fazer 72 horas e já temos uma viagem de três horas e meia, mudança de fuso horário... obviamente que temos de ter isto em atenção. Tenho confiança absolutamente em todos os jogadores. É preciso que os jogadores solidifiquem algumas ideias em jogo uma vez que não temos tempo para treinar. Porque para afinar uma máquina é preciso muito treino para sistematizar todas as ações do jogo. O interessa no futebol é o coletivo. O individual resolve um jogo, mas não se ganham campeonatos sem ser no coletivo. Este jogo vai ser muito importante para isso. Para em jogo procurarmos colocar as coisas que queremos."

A goleda sofrida pelo Qatar frente à Sérvia

"Foi um resultado anormal dentro daquilo que aconteceu nos últimos cinco anos. Joga normalmente com quase sempre os mesmos jogadores. Ainda há pouco tempo esteve nas meias-finais da Gold Cup com os Estados Unidos. Estranhamente neste jogo não esteve muito bem. Defensivamente apresentaram debilidades que não tinha visto noutros jogos. Vamos apresentar a equipa aos jogadores para que possamos fazer um resultado bom."

Alterações na equipa

"Vai mudar muita gente, não era possível que aqueles que jogaram ontem pudessem jogar outra vez. Se não houvesse outro jogo, talvez. Havendo mais uma viagem pela frente de três horas e meia, tal como disse, terá de ser assim. Era impossível que isso pudesse acontecer."

Espaço para estreias ao serviço da Seleção

"Não podemos chamar gente e colocarmos a jogar forçosamente. Não tenho muitas substituições para fazer. As coisas terão de ser equilibradas. Haverá espaço para alguns se estrearem", terminou.