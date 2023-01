Fernando Santos eleito sócio de mérito da FPF

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol aprovou por unanimidade a proposta da direção para eleger Fernando Santos como sócio de mérito da FPF.Os 66 delegados presentes na reunião magna destacaram os "inestimáveis serviços prestados à Federação Portuguesa de Futebol e ao futebol português", com os dois títulos alcançados no cargo e ratificaram a proposta da direção do organismo.Recorde-se que Fernando Santos orientou a Seleção Nacional entre outubro de 2014 e dezembro de 2022, sendo substituído agora por Roberto Martínez.