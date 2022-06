Fernando Santos em Chaves no arranque da Clericus Cup

O selecionador nacional de Futebol, Fernando Santos será o convidado da XV Clericus Cup um encontro organizado pelos padres da Diocese de Vila Real que decorrerá no domingo, dia 26 de junho, na cidade de Chaves.Fernando Santos vai partilhar a sua experiência numa iniciativa agendada para as 21 horas no Auditório do Centro Cultural de Chaves.A XV Clericus Cup estava inicialmente agendada para sexta-feira dia 24 a data foi alterada para domingo.O projeto "Passa a Bola Passa o Amor" da Diocese de Vila Real vai ainda realizar no Pavilhão Municipal um jogo de apresentação da equipa de padres da Diocese de Vila Real frente à Seleção Nacional do Clero, campeã da europa de futsal, pelas 17h30, sendo que o grande objetivo do jogo e do próprio torneio é testemunhar a vivência da fé no desporto.O Torneio de Futsal "Clericus Cup 2022", organização da Diocese de Vila Real em colaboração com o Município de Chaves, vai já na sua 15ª edição e realiza-se este ano na cidade flaviense, entre os dias 4 e 6 de julho, no Pavilhão Municipal de Chaves.