Fernando Santos: «Este jogo serviu para o que queria»

Portugal não passou do empate diante da Espanha, teve algumas dificuldades para assumir o seu jogo na primeira metade, mas Fernando Santos saiu do Wanda Metropolitano satisfeito com aquilo que viu. Na análise à partida, o técnico português assumiu as dificuldades e o domínio espanhol, mas considerou que este encontro foi importante para ver como está a equipa e também que serviu para o propósito que tinha.





"A Espanha dominou o jogo nos primeiros 15 minutos. Nessa fase não conseguimos circular e ter a bola, acabamos por perdê-la com facilidade e isso acentuou o domínio deles. Nós não encurtámos espaços, tivemos muita dificuldade, apesar de a Espanha também não ter criado nada de transcendente. Depois disso a equipa começou a evoluir. A Espanha teve mais bola na primeira prte, mas Portugal depois desses 15 minutos já teve mais situações na área, tal como a Espanha, mas sem grande perigo. Na segunda entrámos melhor, mais altos, a retirar espaços à Espanha, a ter mais bola, houve mais equilíbrio nesse aspeto. Criámos ocasiões, a Espanha teve uma boa e esta agora no final, num erro no último minuto, desnecessário, que podia ter dado golo. A equipa foi melhorando sempre, foi tendo bola, a ser capaz de fazer o que não fez na primeira parte. Era importante para ver como está a equipa", começou por dizer, à RTP3.Questionado sobre se Portugal teve sorte no resultado, Fernando Santos diz que sim... "se for pelo último lance". "Por essa jogada, este resultado é feliz para Portugal, mas isso conta pouco. Antes tiveram uma boa oportunidade, mas aí foi por mérito da defesa portuguesa. A Espanha foi forte como é, uma equipa de posse, que nos obrigou a correr. Este jogo serviu para o que queria", garantiu.A finalizar, Fernando Santos escondeu o jogo quanto àquilo que gostava de ver melhorado. "Guardo isso para os meus jogadores. Acho que houve coisas bem feitas e outras não tão bem feitas, mas mais dentro do coletivo, não tanto no individual. Todos deram o máximo e procuraram fazer bem as coisas. Temos de corrigir algumas coisas ainda assim".