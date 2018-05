Fernando Santos admitiu esta segunda-feira, em entrevista à RTP, que as situações de Nani e Adrien não são semelhantes, justificando a ausência do extremo da Lazio com a concorrência direta que tem na sua posição."Na minha opinião foi um dos jogadores chave do Campeonato da Europa. Não são casos semelhantes. O Nani tem neste momento, em confrontos diretos, vários jogadores com características. Há opçoes distintas. O Adrien é um jogador com características diferentes. Mas se não tivesse jogado estes últimos dez a onze jogos, teria mais dificiuldades de estar aqui. Tendo atuado no Leicester, ficou mais perto de estar. É um jogador que oferece duas coisas: tem rigor tático muito grande, o que no Euro foi relevante, além de ter um conhecimento muito profundo da nossa forma de jogar, daquilo que queremos que a equipa faça. Depois é um jogador que saiu há um ano do Sporting, que com o William e João Mário formou o meio-campo da equipa. É preciso encontrar pontos de equilíbrio, dar irreverência, com jogadores com capacidades e características diferentes. Com a entrada do Bruno [Fernandes] e do Manuel passamos a ter poder de fogo fora da área. É preciso manter a estabilidade, pois não vais conseguir em três semanas pôr a equipa a funcionar", disse o selecionador nacional.

Autor: Fábio Lima