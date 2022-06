Fernando Santos: «Jogámos demasiado para o guarda-redes»

Já em análise ao jogo, o timoneiro da equipa das quinas garantiu que a formação lusa jogou em demasia com Diogo Costa.



"O jogo teve fases equilibradas e fases e menos equilibradas, um pouco por responsabilidade nossa também porque nos faltou alguma paciência na circulação da bola. Jogámos demasiado para o guarda-redes e depois tentámos sempre muito a profundidade, com muita bola longa e de trás. Dava vantagem à equipa espanhola. Deu-lhes mais a posse de bola. Foi isso que tentei rectificar ao intervalo e acho que conseguimos na segunda parte", referiu Santos.

Fernando Santos comentou as incidências do empate (1-1) a abrir a fase de grupos da Liga das Nações, em Sevilha, e começou por falar da ausência de Cristiano Ronaldo do onze inicial, algo que não acontecia, por opção, desde 2017."Não há gestão nenhuma. A gestão vai ser feita em todos os jogos. Aqui também. A mim pareceu-me que esta era a melhor solução para o início do jogo. Uma equipa diferente [Portugal], em termos de trabalho e posicionamento de campo, com coisas diferentes. Pareceu-me esta uma boa solução e tinha o Cristiano sempre que fosse preciso para entrar em campo. Já sabia isso. É uma estrutura normal", constatou em declarações à Sport TV.