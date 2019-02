Fernando Santos junta Eusébio e Cristiano Ronaldo: «Talvez nem coubessem na lâmpada do génio»

O selecionador português disse esta terça-feira que escolheria Eusébio para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal, caso fosse possível, elegendo ainda Germano para a defesa e Coluna para o meio-campo da equipa das 'quinas'.Fernando Santos foi desafiado a escolher "três jogadores do passado para a Seleção" pelo jornalista Luís Osório, no âmbito do ciclo de conversas "30 Portugueses, 1 País", em Lisboa, e optou pelo defesa Germano de Figueiredo, pelo médio Mário Coluna e pelo atacante Eusébio da Silva Ferreira, todos antigas glórias do Benfica e de Portugal."Vi grandes jogadores e tive o prazer de treinar grandes jogadores. Há um... Eusébio da Silva Ferreira", lançou o técnico que levou Portugal à conquista do Campeonato Europeu de futebol de 2016.Questionado sobre se Eusébio encaixaria bem ao lado de Ronaldo, Fernando Santos não teve dúvidas: "Com certeza. Juntar dois génios. Talvez nem coubessem na lâmpada do génio".De resto, o treinador de 64 anos considerou que a transferência de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus e a rápida adaptação ao futebol italiano "para o melhor do mundo é um bocadinho mais fácil", realçando a experiência acumulada na já longa carreira internacional do CR7."Não é só a mudança tática para um campeonato diferente. Itália é mais difícil para um avançado. Alguém que veio criança da Madeira [para Lisboa], depois foi para Inglaterra, depois esteve muitos anos em Espanha e agora Itália. Parece que está sempre em casa? Pois parece, mas nem sempre é assim", sublinhou.Sobre a disponibilidade que tem para convocar os mais jovens valores que estão a despontar no futebol português, Fernando Santos vincou que conta com "todos os que estiverem em condições", independentemente da idade."Vou ver a carreira destes meninos na reforma. Tudo tem um tempo. Deus decidirá qual é o tempo. Eu não tenho nostalgia. O mais importante é que fiquemos amigos", rematou.