Rui Patrício rescindiu esta sexta-feira contrato com o Sporting, situação que Fernando Santos não quis comentar, no entanto, diz que sente "todos os jogadores focados" e não acredita que esta situação prejudique o trabalho da Seleção Nacional."Todos os jogadores estão em condições, caso contrário não estaria aqui. O que me interessa é o foco, que todos os jogadores estejam focados no nosso trabalho. Neste momento sinto que todos os jogadores estão a responder e estou perfeitamente tranquilo relativamente a isso. Se houvesse algo anormal tinha de tomar decisões", afirmou sem querer abordar qualquer caso em particular, acrescentando nada ter a recear: "Se temesse [que podia afetar o balneário ]... tenho quatro cães, dois em Lisboa, dois no Alentejo, e acabava-se o medo. Não temo nada", afirmou.