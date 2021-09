Fernando Santos: «Não temos sido uma equipa muito equilibrada»

O selecionador nacional Fernando Santos alertou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo particular com Qatar, para as debilidades defensivas que a equipa portuguesa tem apresentado nos últimos jogos que disputou.

"A forma de jogar [frente ao Qatar] será a mesma que a equipa sempre teve. Os jogadores vêm dos seus clubes, com rotinas completamente distintas, com pensamentos de jogo diferentes de clube para clube e chegam aqui e não têm oportunidade para treinar. É um pouco colocá-los a jogar dentro de campo, com a sua qualidade", afirmou o selecionador, em declarações prestadas hoje aos jornalistas presentes.

"Estas janelas de seleção não tem sentido. Chegamos aqui, não treinámos nenhuma vez, com jogadores que jogaram há pouco tempo. O treino foi tão curto que até já estamos aqui todos prontos para falar."

"Não temos sido uma equipa muito equilibrada. Se olharmos para o trajeto desta equipa nos últimos quatro jogos sofremos oito golos. É algo completamente anormal. Uma equipa que marca menos do que aquilo que sofre dificilmente ganha jogos", concluiu.