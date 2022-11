Fernando Santos: «Num clube, temos a prorrogativa de ir buscar um jogador a qualquer lado mas aqui não»

Fernando Santos debruçou-se sobre a convocatória que irá revelar-se na tarde de quinta-feira ao país e irá levar para o Mundial do Qatar. O selecionador mostrou-se feliz por não haver muitas lesões a assinalar, garantindo-se que por esse motivo, Diogo Jota ou Pedro Neto, por exemplo, não estarão na competição maior de seleções."Felizmente não são tantas… Em termos da convocatória não muda… A questão tem a ver com o nível do treino, porque é diferente ser num final de época, com os jogadores de muita intensidade, com menos três, quatro semanas de trabalho coletiva. Houve uma sobrecarga de muito grande nesta fase. Quando dizemos que no fim da uma época, há acumular de cansaço, depois há uma quebra; aqui houve uma intensidade muito grande no seu esforço. Jogaram muitas vezes domingo e quarta-feira, domingo e quarta. Foi sempre assim. Os clubes queixam-se disso. Há um maior número de lesões devido a estra sobrecarga. Toda a gente quer estar no topo, em equipas para ganhar", começou por indicar em entrevista ao Canal 11.O treinado português, de 68 anos, explicou o que lhe passa pela cabeça na hora de escolher 26 nomes para representar a Seleção Nacional, prometendo que vai "haver muito rotação" do plantel à disposição."A convocatória é feita com base, primeiro, com os jogadores disponíveis, escolhes o teu plantel. Temos a nossa ideia de jogo e procuramos jogadores para essa ideia de jogo. Num clube temos a prorrogativa de ir buscar a qualquer lado, aqui não. Um selecionador é mais um treinador que chega um clube e tem um plantel definido – agora faz lá. Mas são os melhores portugueses, a nata. Pegando nesses jogadores, com as suas caraterísticas, é que pensas como vais jogar. Não te podes basear na tua filosofia. Não pesa só os adversários, com a tática… Como é que pensas jogar? Perante estes tens, com o que tenho, penso quem é que pode servir melhor o nosso plano de jogo. Todos temos plano A e alternativo…""Em 2016 jogámos num 4x4x2 muito clássico, com 4x2x3x1, com 4x1x2x3… Se, por exemplo, jogarmos com dois avançados ou dois extremos clássicos, vai ter mais gente para essa zona. Construir a tua ideia de jogo, é pegar nos jogadores e dizer: para estes o plano é x. Exemplo. No Euro de 2016, tínhamos o 4x4x2 clássico com Nani e Ronaldo na frente, mas um plano alternativo na frente. Se podemos ver isso agora? Claro. Vou ter um plano principal e uma alternativa. Seria discutível ir para um Mundial sem um plano alternativo. O Éder, por exemplo: era muito discutido, mas eu entendi que precisava de um jogador na área mais fixo que Ronaldo. Pode até nem jogar, mas tem de estar disponível. Há jogos em que precisas de alterar a tua forma estar, logo a abrir. A forma deles também será importante. Nas últimas semanas, temos discutido como é que os jogadores estão, o que é que sentimos deles… Na reta final, é definir os 26 quem vai estar presentes.""Em condições normais estaria Diogo Jota? Sim, é evidente. Se está a pesar nos jogadores? Não sei se estas últimas duas semanas não estão a pesar… Quando vês um jogador cair, casos do Jota e do Neto, os outros sentem que se estes já perderam a oportunidade, eles também podem. Não podes controlar o subconsciente, apesar de eles darem tudo aos clubes. Temos conversas com as pessoas para saber a sua condição física.""Sempre melhor com todos no banco. Há questões humanas… A correlação entre os jogadores não é toda igual. Dão-se todos bem, mas há quem se dê melhor. Quando sai um e outro, há sempre quem questione o porquê. Aqui escolhi sempre 23 e acabou. O Euro 2020, jogado em 2021, foi esquisito. Hoje teria levado 23, o Luis Enrique e bem levou só 24. Mas era difícil com os casos de Covid, como nós tivemos, o Cancelo. Quando a bola começa a andar… Os jogadores estão à mesa à espera que lhes toques nas costas, para dizermos que vais para o banco ou para a bancada. E isso anda à volta de 6 u 7. Por muita vontade que tenhas, não é a mesma coisa. Na reunião do Qatar, havia selecionadores que defendiam 28 ou 29. Nós dissemos que só aceitaríamos mais que 23 se todos pudessem ir ao banco.""É muito doloroso deixar jogadores de fora que trabalham e se esforçam. Imagina isto ao nível da seleção. Vão estar a ver a televisão, mas por mais que compreendem, não há um que não ache que não merece estar aqui.""Vai correr bem. Os jogadores estão muito fortes, em termos de pensamentos estamos todos muito coesos. Acho que vai correr. Os jogadores sabem que esta oportunidade é muito forte. Já aconteceu no passado. Acho que vamos ser muito fortes neste campeonato do Mundo."