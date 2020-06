Fernando Santos renova pela Seleção Nacional

Fernando Santos renovou pela Seleção Nacional até 2024. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou esta terça-feira o prolongamento do vínculo do selecionador, que ficará assim 10 anos seguidos à frente da equipa das quinas, um recorde - chegou em 2014.





Fernando Santos vai assim orientar Portugal, pelo menos, na fase final do Euro'2020 (que será no próximo ano) e nas qualificação para a 2.ª Edição da Liga das Nações, Mundial'2022, Liga das Nações 2023 e Euro'2024.Fernando Santos, refira-se, é o selecionador com mais triunfos em toda a história por Portugal, tendo conquistado o Euro'2016 e a primeira Liga das Nações, no ano passado.