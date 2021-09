Fernando Santos: «Ronaldo ontem mostrou o porquê de lhe passarem a bola»

Presente no episódio de regresso do programa 'Isto É Gozar com Quem Trabalha', da SIC, Fernando Santos alinhou no registo do programa e, quando questionado por Ricardo Araújo Pereira sobre qual o seu trabalho como selecionador para lá de dizer "passem a bola ao Ronaldo ou convoquem-no", deixou uma resposta na qual até brincou com o nome do avançado do Manchester United.





"Dizer ao Reinaldo ou aos outros para passar a bola ao Ronaldo. Ele ontem mostrou o porquê de lhe passarem a bola. Em 2003 foi igual, tive a infelicidade de o meter contra o Manchester United. Fiquei sem ele. Depois de tudo o que ele fez, estes que chegam, é normal [que lhe passem a bola] por tudo o que ele fez. Jogadores podem decidir jogos, mas não títulos. Isso é coletivamente", comentou.Fernando Santos lembrou ainda os primeiros tempos de CR7 no Sporting, quando era técnico dos leões. "Quando ele era miúdo no Sporting, passados uns dias, chamei-o ao meu gabinete e disse que ele tinha alguns problemas no espaço aéreo. No outro dia, quando cheguei, já lá estavam quatro ou cinco jogadores. Os outros a cruzar para ele e ele a tentar a saltar cada vez mais alto."Adepto confesso do Benfica, Ricardo Araújo Pereira não resistiu a perguntar sobre o facto de não ter conquistado nenhum título nos encarnados. "Falta de tempo, meu querido. Falta de tempo. Era preciso saber esperar."