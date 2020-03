Fernando Santos: «Se respeitarmos o próximo, podemos respeitar-nos a nós»

Fernando Santos apelou esta sexta-feira à população portuguesa que se resguarde no recato das suas casas para que o novo coronavírus não se propague exponencialmente.





"A fé é importante mas o essencial é que nós todos tenhamos cuidado. O amor ao próximo passa muito pelo respeito pelo próximo. Se respeitarmos o próximo, essencialmente podemos respeitar-nos a nós. Muitas vezes dissemos que este problema era geral, dos outros, mas não. O problema é nosso, estamos a cuidar de nós e dos outros. É algo que nos inquieta a todos e esperemos que possa ser ultrapassado rapidamente", vincou o selecionador nacional, um católico praticante confesso que agora foi obrigado a mudar hábitos. O futebol nunca foi tema nesta conversa via Whatsapp, a partir de Cascais, com o programa 'Você na TV', da TVI."Estou a aproveitar para organizar coisas, para ler, para participar na eucaristia porque felizmente hoje temos vários meios ao nosso alcance. Leio, oiço, estou atento às notícias. Acho muito importante o que a comunicação social está a fazer em termos de informação, com o programa [Você na TV], para que as pessoas continuem informadas. Estamos todos a lutar por uma causa comum que é evitar que este maldito vírus se propague e se propague de uma forma muito ativa. O dom maior é a vida e que temos de preservar em qualquer circunstância. É isso que procuro fazer, com a minha família toda separada mas em isolamento, cada um em sua casa por causa dos netos. É importante, sentimos esta falta um dos outros mas este é um fator decisivo para que não se propague. Vai demorar o seu tempo, infelizmente, não vai ser fácil mas todos temos de estar preparados para isso. É preciso ocupar bem o tempo. Ao fim de alguns dias, o isolamento vai começar a pesar em alguns de nós. Se calhar antes não tínhamos tanto tempo para pensar mas é importante que todos nos mantenhamos em paz. É fundamental", referiu o treinador campeão europeu de seleções, aproveitando ainda para "mandar um abraço a todos os que estão na linha da frente".