Fernando Santos: «Todos os jogadores corresponderam ao que desejava»

Fernando Santos mostrou-se satisfeito com o rendimento da Seleção Nacional na vitória (3-0) frente ao Qatar e, na conferência de imprensa após o encontro, abordou ainda as estreias de Matheus Nunes, Diogo Costa e Rafael Leão, olhando também para o lote de jogadores que pode convocar para futuros compromissos de Portugal.





"A equipa esteve bem, dentro do que tinha pedido e do que precisava de ver neste jogo: a qualidade de jogo e a qualidade estratégica. A equipa esteve muito bem no seu todo, muito bem organizada, a criar desequilíbrios e a jogar sempre no último terço do adversário, os nossos defesas sempre na linha de meio-campo e sempre com grande segurança", começou por dizer.

"Foi fruto do equilíbrio da equipa, quer nos momentos ofensivos em que procurou, com alguma paciência, encontrar espaços dentro da área, mas ao mesmo tempo sem permitir veleidades ao Qatar, que no primeiro jogo nos tinha criado muitos problemas nos primeiros 15/20 minutos, com saídas rápidas para o contra-ataque. Hoje, não o permitimos e acho que nem chegaram alguma vez com perigo à nossa baliza."



Justiça do resultado

"A equipa, no seu todo, esteve muito bem. Houve ali 10/15 minutos, na segunda parte, em que abrandámos um pouco o ritmo, mas depois, com as alterações, voltámos a estar em cima à procura do golo. Foi um resultado justo e podia até ter sido um pouco mais dilatado. A equipa esteve muito equilibrada em todos os momentos. Ofensivamente, jogar contra um bloco baixo torna muito difícil encontrar espaços, e nós criámos sete, oito, nove ocasiões para fazer golo, fruto da qualidade tática, das movimentações e da qualidade individual dos jogadores."



Momento defensivo

"No momento defensivo, também estivemos irrepreensíveis e muito bem naqueles dois momentos em que se perde ou se ganha a bola, com a equipa sempre equilibrada, permitindo recuperar a bola rapidamente sem que o adversário causasse mossa. Aquilo que eu queria ver era a parte estratégica, em termos de organização da equipa nos vários momentos. E todos os jogadores corresponderam ao que desejava, sempre a jogar bem, a aproximarem-se do adversário, a procurarem espaços. Haverá sempre aspetos em que temos de melhorar e vamos tentar melhorar sempre, porque não há nenhuma equipa perfeita. E quanto mais perfeitos formos, melhor para os jogos que temos de disputar."



Minutos de jogo de Cristiano Ronaldo

"Era importante dar-lhe algum tempo de jogo, entendi que seria preferível dar-lhe 45 minutos. Porque ele é um jogador que precisa muito de jogar, de ter contacto com a bola. E treinar não é exatamente a mesma coisa. Ele tinha jogado na terça-feira da outra semana e, no fim de semana, tinha jogado 20 minutos. Achei que estes 45 minutos eram importantes."



Estreias

"Ganharam terreno para estar na seleção. Se já estavam aqui é porque acredito neles, senão não os tinha chamado. Fazem parte do lote de 30 ou 35 jogadores que podem chegar à seleção. Mas só podem jogar 11 - nunca jogam 20 ou 35, é impossível... - e vão jogar aqueles que eu entendo que, para cada jogo, podem corresponder melhor ao que quero. Mostraram claramente que são jogadores de seleção."



Matheus Nunes pode coexistir com Renato Sanches?



"Não acho que sejam assim tão semelhantes, só na profundidade que dão ao jogo. O Renato tem as suas características - pouca gente tem características iguais às do Renato - e o Matheus também mostrou hoje que tem qualidade, com características distintas. Não tem características iguais ao Renato e não colidem em nada."



Jogadores que podem ser convocados

"Há é um conjunto de 30/35 jogadores, mas só podem vir 23, 24 ou 25 em cada momento. Percebo bem as vossas perguntas, de puxar sempre pelo lado do jogador 'a', pelo 'b' ou 'c'. Mas como é que eu faço, trago 35? Não posso. Quando o Renato estiver em condições físicas para voltar e quando todos estiverem em condições físicas, nessa altura decidirei, como sempre fiz, em consciência, para o bem da seleção", concluiu.