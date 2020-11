Fernando Santos: «Todos os jogadores têm de comer umas iscas às vezes...»

Fernando Santos reconhece que todos os jogadores chamados a representar a Seleção Nacional querem dar o seu máximo dentro de campo, mas que nem todos o podem fazer. O seleciobador foi também questionado sobre a seleção de Andorra, adversária das quinas de amanhã.





"Em relação a Andorra, vimos alguns vídeos dos últimos jogos, mas não pareceu nada de diferente do que encontrámos. É uma equipa organizada, que defende muito, que enquanto puder vai tentar evitar que Portugal marque golos. No jogo lá com eles, estava 0-0 ao intervalo, mas num piso diferente e num campo mais pequeno. Vai dar algumas situações diferentes, mas vai ser bom para mostrar o nosso jogo e versatilidade. É um adversário que vai oferecer a resistência que nós permitirmos que ofereça. Tem essa capacidade e contra Portugal, com jogadores de descendência portuguesa que querem mostrar a sua valia, como é normal. É importante evitarmos os contactos, obrigar a equipa de Andorra a correr atrás da bola, não entrar muito em contacto físicos. Teremos de gerir tudo isso. É o que temos de fazer, praticando o que é habitual e o nosso futebol", afirmou esta terça-feira o selecionador nacional em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Andorra (amanhã, 19h45, Estádio da Luz).