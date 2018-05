Continuar a ler

Inquirido sobre o sistema tático que pretende utilizar nesta partida diante da seleção africana, Fernando Santos não foi muito específico."Hoje pouca gente pensa em 4x4x2 ou 4x3x3. O que interessa é a dinâmica de jogo. Vamos defrontar um adversário de grande qualidade, que também vai estar na fase final do Campeonato do Mundo, tem semelhanças com equipas que vamos defrontar na forma como organiza o seu jogo. Portugal vai jogar num sistema mais híbrido, tem muito a ver com a dinâmica do jogo, com os movimentos coletivos da equipa. Isso é importante, porque não vamos atuar num 4x3x3 típico. Os posicionamentos antigamente eram mais rígidos, mas Portugal vai jogar como sempre fez, foi isso que treinámos esta semana, para a partir desse jogo tirarmos depois ilações."



A Tunísia é a seleção africana melhor posicionada no ranking da FIFA. "Quando escolhemos os adversários procuramos ter em atenção a sua proveniência, não defrontamos habitualmente equipas do continente africano, são equipas muito bem organizadas, com qualidade, como Marrocos. Acho que é importante para tirarmos ilações."



Antes do Europeu Fernando Santos disse que só regressaria a casa depois da final, desta vez não adianta datas. "Na altura certa responderei. Mas fotocópias não vão colar." Inquirido sobre o sistema tático que pretende utilizar nesta partida diante da seleção africana, Fernando Santos não foi muito específico."Hoje pouca gente pensa em 4x4x2 ou 4x3x3. O que interessa é a dinâmica de jogo. Vamos defrontar um adversário de grande qualidade, que também vai estar na fase final do Campeonato do Mundo, tem semelhanças com equipas que vamos defrontar na forma como organiza o seu jogo. Portugal vai jogar num sistema mais híbrido, tem muito a ver com a dinâmica do jogo, com os movimentos coletivos da equipa. Isso é importante, porque não vamos atuar num 4x3x3 típico. Os posicionamentos antigamente eram mais rígidos, mas Portugal vai jogar como sempre fez, foi isso que treinámos esta semana, para a partir desse jogo tirarmos depois ilações."A Tunísia é a seleção africana melhor posicionada no ranking da FIFA. "Quando escolhemos os adversários procuramos ter em atenção a sua proveniência, não defrontamos habitualmente equipas do continente africano, são equipas muito bem organizadas, com qualidade, como Marrocos. Acho que é importante para tirarmos ilações."Antes do Europeu Fernando Santos disse que só regressaria a casa depois da final, desta vez não adianta datas. "Na altura certa responderei. Mas fotocópias não vão colar."

Fernando Santos compareceu na sala de imprensa para abordar o particular que Portugal realiza esta segunda-feira, com a Tunísia (19h30, em Braga) e não deixou de falar de Cristiano Ronaldo. O treinador congratulou-se pelo triunfo do Real Madrid na final da liga dos Campeões. "Torci pela vitória do Real Madrid, pela presença do Cristiano, dei-lhe os parabéns depois do jogo", frisou, garantindo, por outro lado, que as questões em torno do futuro do jogador não vão interferir nos trabalhos de preparação para o Mundial. "Todos os jogadores vão estar focados na seleção, não estou preocupado."Motivação, assegura o técnico, é algo que não falta à equipa. "Motivação sinto desde que cheguei, em 2014. Há uma motivação enorme de vencer todos os jogos, foi isso que nos levou à conquista do Campeonato da Europa. A uns dá responsabilidade, a outros conforto, mas estes jogadores querem e representar bem Portugal e vencer."

Autor: Isabel Dantas