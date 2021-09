Fernando Santos: «Uma equipa que sofre nove golos em cinco jogos é preocupante»

As declarações de Fernando Santos após o triunfo (3-1) de Portugal no particular frente ao Qatar.





"Nos primeiros 15 minutos, estivemos bem na organização defensiva. Quando o Qatar procurava sair em ataque organizado desde trás, aí estivemos bem. Nunca deixámos o Qatar criar, roubámos muitas bolas e com situações claras de poder fazer golo, em contra-ataque e na transição rápida. Na circulação de bola, muita lentidão e muitas perdas de passe, que permitiram ao Qatar criar duas ou três oportunidades em contra-ataque. Têm jogadores muito rápidos na frente. Nos primeiros 15 minutos, em termos de oportunidades de golo, acabámos por nos equivaler. A partir desses 15 minutos, acabou-se a possibilidade de ele contra-atacarem, a equipa começou a circular de forma diferente, a bola a circular bem e a entrar por todos os lados, a criar situações, com muita segurança. Pressionámos muito bem, ficou 2-0 e podia ter sido mais", começou por dizer o selecionador português."Na 2ª parte, os primeiros 10 minutos ainda estivemos bem, empurrámos adversário para trás. Mas desligámos um pouco, deixámos o adversário pegar na bola e sair em contra-ataque, acabaram por fazer um golo. A 2ª parte acabou por ser de alguma descontração. Quem está dentro de campo sente essa facilidade de se instalar no meio-campo adversário, jogámos do meio do meio-campo para lá. Isso por vezes dá uma certa descontração, tivemos duas ou três oportunidades de golo mas não fizemos. Foi uma vitória justa. Procurámos hoje jogar de forma diferente do habitual, num 4x4x2 que não é fácil mas a equipa esteve bem. Não havendo tempo para treinar, a equipa respondeu bem à alteração da forma de jogar. Estivemos bem posicionados e era importante ver isso.""Uma equipa que sofre nove golos em cinco jogos é preocupante. Há coisas que sempre fizemos muito bem e uma delas são os lances de bola parada defensivos, era muito raro sofrermos golos assim. Na verdade, agora temos sofrido, já alertei os jogadores para isso. Ainda esta manhã fomos trabalhar lances de bola parada para acertar algumas coisas, durante 15/20 minutos. Vamos procurar retificar porque a equipa que vem a seguir explora muito bem estes lances.""O Otávio fez parte do grupo de jogadores que durante 30 minutos esteve muito bem", terminou.