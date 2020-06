Fernando Santos após renovar até 2024: «Vamos lutar para ganhar tudo»

Fernando Santos está orgulhoso pela renovação de contrato. O técnico vai continuar a ser o selecionador nacional até 2024, mas deixa no ar a ideia de que, cumprida essa data, irá sair.





"É um grande privilégio, para mim e para a minha equipa técnica continuarmos este trajeto que iniciámos muito pela força, pela vontade e determinação do presidente [Fernando Gomes]. É um privilégio para nós servir Portugal e servir o futebol português e é isso que vamos procurar fazer e continuar a fazer na mesma medida que temos feito. Sempre com a ambição de ganhar. Desde que chegámos, é isso que nos propusemos: ganhar. Sabemos que não vamos poder ganhar tudo, seguramente, mas vamos lutar para ganhar tudo. Nesse contexto, é para mim também uma honra pessoal estar com o presidente até ao fim do mandato dele. Será também, se calhar, o fim do meu", afirmou, ao site da FPF.Fernando Santos quer continuar a dar alegrias ao povo português."Foram seis anos de grande sucesso. Ninguém pode contrariar. Mas como sempre disse, sozinhos não vamos ganhar, mas continuo a ter a certeza que nós todos, aqueles que sempre fizeram parte e os novos que virão a fazer parte, vamos continuar a dar sucesso e alegrias ao povo português", concluiu.