Fernando Santos viu "coisas muito boas" mas deixa aviso: «Não comprava esta exibição na totalidade»

Movimentação no jogo ofensivo



"É isso que espero que aconteça [no Mundial]. Essas coisas são lá dentro do campo. Cá fora, treinamos, fazemos e planeamos, mas no campo é que se vê. Temos de nos centrar em nós. Se conseguirmos estar ao nível do foco total como estamos neste momento, com uma grande alegria e vontade... Estamos com uma grande vontade, sem cometer erros. Isso é que é importante."



Dúvidas para o jogo com o Gana



"Não sei se tenho assim tantas dúvidas."



Jogo com a Nigéria complicou-lhe a vida?



"Eu disse que este jogo era uma questão de treino ao nível da sua continuidade, de pôr os jogadores a jogar. Não vamos tirar ilações só de um jogo. Seria muito prematuro tirar ilações a partir de um jogo."



Em que percentagem está escolhido o 11 contra o Gana?



"Está muito perto do 11 estar escolhido. O números de jogares [certos] não vou falar. Claro que não vou dizer." "É isso que espero que aconteça [no Mundial]. Essas coisas são lá dentro do campo. Cá fora, treinamos, fazemos e planeamos, mas no campo é que se vê. Temos de nos centrar em nós. Se conseguirmos estar ao nível do foco total como estamos neste momento, com uma grande alegria e vontade... Estamos com uma grande vontade, sem cometer erros. Isso é que é importante.""Não sei se tenho assim tantas dúvidas.""Eu disse que este jogo era uma questão de treino ao nível da sua continuidade, de pôr os jogadores a jogar. Não vamos tirar ilações só de um jogo. Seria muito prematuro tirar ilações a partir de um jogo.""Está muito perto do 11 estar escolhido. O números de jogares [certos] não vou falar. Claro que não vou dizer."

O selecionador nacional Fernando Santos analisou as incidências da goleada de Portugal (4-0) à Nigéria, no último teste luso antes do Mundial'2022, mostrando-se satisfeito mas não inteiramente."Naturalmente comprava [a exibição para o jogo com o Gana]. Portugal fez um bom jogo e coisas muito boas, muitas coisas positivas, mas temos de tirar algumas coisas. Não comprava esta exibição na totalidade porque obviamente nos aspetos defensivos tivemos alguns problemas. Não na organização defensiva mas nas perdas de bolas, deixando o adversário sair em contra-ataque, não apertar no momento certo… Houve períodos em que fizemos isso muito bem. Quando o fizemos, controlámos totalmente o jogo. Quando baixámos a intensidade, principalmente na reação à perda de bola e na circulação, em que passámos a ser mais lentos e a cometer alguns erros ao nível do passe, pusemo-nos a jeito. O adversário acabou por ter duas ou três oportunidades. Acho que é desnecessário. Acho que é importante corrigir isso porque é algo que temos falado e pegado neste assunto. No global, Portugal fez um bom jogo e bem apoiado, por um público fantástico. Já sabíamos. Contamos agora ter os pés assentes no chão. Vamos partir para o Qatar com uma ambição muito grande e dar uma alegria enorme aos 11 milhões de portugueses", começou por dizer à RTP.