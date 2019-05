Filipe Ramos anuncia convocados para o Torneio de Toulon: Benfica é o clube mais representado

Filipe Ramos já revelou a lista dos 22 jogadores que vão representar Portugal na 47ª edição do Torneio de Toulon - agora designado Torneio Internacional Maurice Revello -, que decorre entre os dias 1 e 15 de junho, em França.Com 10 jogadores, o Benfica é a equipa mais representada nesta convocatória, seguido pelo FC Porto, com cinco. Os eleitos de Filipe Ramos concentram-se na Cidade do Futebol no próximo dia 29.Portugal, recorde-se, está inserido no Grupo A com as seleções de Chile, Inglaterra e Japão. França, Brasil, Guatemala e Qatar compõem o Grupo B, enquanto Bahrain, China, Irlanda e México estão no Grupo C.Celton Biai, Diogo Capitão, Gonçalo Loureiro, Gonçalo Ramos, Nuno Tavares, Pedro Álvaro, Pedro Ganchas, Tiago Dantas, Tomás Tavares e Umaro EmbalóFábio Vieira, João Mário, Romário Baró, Tiago Lopes e Vítor FerreiraFélix Correia e Rodrigo FernandesGonçalo CardosoMarcos PauloRafael CamachoCostinhaJoão Valido