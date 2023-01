Final da Allianz Cup para selecionador ver

Tendo em conta a dimensão da final de hoje, é muito provável que o novo Selecionador Nacional, Roberto Martínez, marque presença no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Se o fizer, conforme tudo indica, então será a primeira vez que assistirá, ao vivo, a um jogo do FC Porto. Mesmo que acompanhe esta partida via TV, será sempre a primeira oportunidade de tirar notas sobre os jogadores do FC Porto num contexto de elevado grau de exigência, como é sempre um clássico do futebol português.

E se Roberto Martínez já conhecerá bem Diogo Costa, Pepe e Otávio, que são presenças assíduas na Seleção Nacional, poderá então concentrar-se nos aspirantes a uma primeira chamada, como por exemplo João Mário, que atravessa um grande momento de forma, e Galeno, que já tem passaporte português e está a bater recordes de carreira na ligação aos golos.

Já com os sportinguistas observados ‘in loco’, Martínez poderá ainda ter a oportunidade de se elucidar sobre Fábio Cardoso, que esteve nos 55 pré-eleitos para o Qatar, ou até mesmo Cláudio Ramos, que irá assumir a baliza de... Diogo Costa.