Folha limpa rumo a Braga

Fernando Santos meteu, diz-se na gíria do futebol português, a carne toda no assador: apesar de ter 7 futebolistas em risco para o jogo com a Espanha – à bica –, o selecionador deu a titularidade a 6 deles (Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo), colocando Matheus Nunes na segunda parte, depois dos 70’. É caso para dizer que o plano do engenheiro saiu imaculado, pois conseguiu manter a competitividade que tanto queria com os seus habituais titulares, deixando todos os futebolistas em risco livres para o jogo de Braga, terça-feira.

Bernardo Silva e Rafael Leão foram os primeiros ‘tapados’ a serem preteridos, aos 67’, seguindo-se William e Bruno Fernandes, volvidos 10 minutos. Danilo, aos 83’, deu lugar a João Mário. Só CR7 cumpriu os 90’.