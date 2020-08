FPF define jogos da Seleção Nacional até final do ano

Estão definidos os jogos que a Seleção Nacional vai disputar até ao final do ano. Segundo divulgou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), além de seis jogos a contar para a Liga das Nações, Portugal realizará mais dois jogos de preparação com Espanha e Andorra.





A Seleção Nacional, orientada por Fernando Santos, regressa à atividade em setembro com a disputa de uma dupla jornada da Liga das Nações, frente à Croácia, no Estádio do Dragão a 5 de setembro, e diante a Suécia, três dias depois (8 de setembro), em Solna.Já a 7 de outubro, a Seleção Nacional tem um jogo de preparação com a Espanha, em Lisboa, seguindo-se nova dupla jornada da Liga das Nações: com a França fora dia 11 de outubro e a 14 com a Suécia em casa.Portugal disputa outro jogo de preparação a 11 de novembro, desta vez frente a Andorra, em Lisboa. Enquanto os dois últimos compromissos da fase de grupos da Liga das Nações estão marcados para 14 de novembro frente a França e dia 17 ante a Croácia.