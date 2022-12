FPF destaca relevância do prémio da UEFA para as seleções de formação

As seleções portuguesas de futebol de formação masculino foram distinguidas esta quinta-feira pela UEFA como as melhores a nível europeu dos últimos três anos, e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realçou a importância deste prémio.

"Estamos muito felizes pela conquista de um troféu relevante no contexto das seleções nacionais jovens no panorama europeu. Este troféu reflete o que é o desempenho das seleções nacionais com competições oficiais - sub-17 e sub-19. Portugal tem conseguido ter um desempenho de excelência e o resultado disso é ocupar o primeiro lugar do ranking na formação jovem masculina", afirmou Joaquim Milheiro, coordenador técnico do futebol de formação da FPF.

O troféu Maurice Burlaz foi entregue em Nyon, antes dos sorteios da Ronda de Elite 2022/23 e das fases de apuramento 2023/24, tendo Joaquim Milheiro recebido o prémio em nome da FPF.

"Este é um troféu extremamente relevante naquilo que tem sido uma mudança de paradigma há, sensivelmente, 11 anos, no que é a nossa organização de jogo, a nossa forma de treinar, as estratégias de seleção de um jogador, o nosso plano estratégico da FPF, na articulação entre os diferentes departamentos... é um troféu que reflete consistência e que é intergeracional, porque são várias gerações que contribuíram para este momento obtermos o primeiro lugar", sublinhou o responsável.

Milheiro apontou ainda para a evolução ao longo dos últimos anos das jovens seleções lusas.

"Em 2015, ocupámos o terceiro lugar deste troféu. Em 2017, o segundo e, neste momento, somos primeiros. Para nós, isto é muito estimulante, um reconhecimento e, em simultâneo, inspira-nos para o futuro e para continuarmos a fazer mais e melhor. No fundo, o enorme talento dos jogadores, a vontade em jogar com qualidade e a determinação para valorizar Portugal têm sido determinantes para aquilo que foi o alcançar deste troféu", assinalou em declarações reproduzidas no site da FPF.