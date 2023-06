FPF hasteia bandeira LGBTQIA+ na Cidade do Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol associou-se esta quinta-feira ao mês do Orgulho LGBTQIA+ e hasteou na Cidade do Futebol, em Oeiras, a bandeira do arco-irís, que representa as comunidades Lésbica, Gay, Bissexual, Transsexual/Trangénero, Queer, Intersexo, Assexual e todas as outras orientações sexuais e identificações de género existentes (+).O "Mês do Orgulho", recorde-se, é celebrado em dezenas de países um pouco por todo o Mundo em junho e das mais diferentes formas, com eventos culturais, paradas ou diversas ações de sensibilização para a igualdade e inclusão de todos os géneros.