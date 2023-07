FPF já tem espaço exclusivamente dedicado às Seleções na realidade virtual

A FPF chegou à realidade virtual graças ao BPI, conhecido como o "Banco oficial das Seleções", que alargou o seu espaço de realidade virtual a uma secção totalmente dedicada ao futebol e às seleções nacionais."Trata-se de um autêntico campo de futebol em realidade virtual. O acesso ao relvado é feito pelo túnel, sendo possível sentir o ambiente de um estádio em dia de jogo: ouvir os adeptos, observar as bancadas e ver réplicas digitais dos equipamentos da Seleção Nacional", de acordo com nota divulgada pela FPF e pelo BPI.O espaço conta com múltiplas "experiências interativas e imersivas". "Os utilizadores podem aceder a uma biblioteca de conteúdos sobre Futebol Feminino, com vídeos e reportagens, sentir os troféus conquistados pelas Seleções nas suas mãos, ou até levar Portugal à glória, num jogo de defesa de grandes penalidades", acrescenta a nota."A criação deste espaço reafirma o compromisso do BPI com a FPF e com a inovação, dando um passo em frente no enriquecimento do seu espaço no Metaverso, em Realidade Virtual. O BPI VR é o primeiro e único balcão de um Banco português no Metaverso, em Realidade Virtual, e passa agora a ter três pisos, acessíveis através de um elevador", lê-se. Um deles é precisamente este exclusivamente dedicado à FPF e às Seleções Nacionais.