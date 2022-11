Francisco Conceição: «Espero continuar a triunfar para no futuro também poder ser chamado à seleção principal»

O futebolista Francisco Conceição considerou esta segunda-feira que os dois jogos particulares da seleção portuguesa de sub-21, com República Checa e Japão, vão permitir à equipa "continuar a evoluir" para chegar ao Europeu de 2023 "na melhor forma".



"São mais dois desafios para assimilar processos e estarmos mais tempo juntos, para preparar uma competição muito importante para nós. Vamos tentar ganhar, mas, acima de tudo, continuar a fazer aquilo que temos feito: meter as nossas ideias em prática, continuar a evoluir como equipa e crescer, para chegar ao Europeu na melhor forma", disse o internacional sub-21, em conferência de imprensa realizada em Lagos, no Algarve, onde a seleção iniciou hoje um estágio.

Nos dois encontros, ambos marcados para Portimão, os jogadores vão querer "mostrar serviço" ao selecionador Rui Jorge, tendo pela frente "duas seleções com valor". "Cada uma vai pôr-nos à prova de forma diferente. Temos de estar à altura do desafio e ganhar os dois jogos. Mesmo sendo amigáveis, representamos o nosso país e queremos ganhar", disse Francisco Conceição, de 19 anos.

Olhando já para a fase final do Europeu de sub-21, em 2023, em que Portugal defrontará Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27) na fase de grupos, o avançado espera "um grupo complicado". "Qualquer seleção que nos calhasse ia ser difícil. Todas as seleções, neste momento, estão preparadas para competir ao mais alto nível. As seleções do nosso grupo são muito difíceis, mas penso que vamos chegar preparados", afirmou Francisco Conceição, que já esteve presente no último Europeu de sub-21, em 2021, no qual Portugal perdeu na final com a Alemanha (1-0).

O internacional sub-21 português acredita que a seleção tem "potencial e qualidade para ganhar" e que vai para o Europeu "com o objetivo de ganhar todos os jogos, chegar o mais longe possível e, quem sabe, ganhar".

Conceição mudou-se esta época do FC Porto para os holandeses do Ajax, na "primeira vez" em que está fora do país, e confessou que tem tido "uma adaptação boa". "Espero conseguir continuar a triunfar e a ter sucesso, para no futuro também poder ser chamado à seleção principal", sublinhou o avançado.

O extremo estreou-se a marcar pelo Ajax na Liga dos Campeões, no jogo frente ao Rangers, selando o 3-1 final a favor da equipa dos Países Baixos. "Era algo que já estava à procura desde que cheguei ao Ajax. Felizmente, chegou. Mas, espero sempre conseguir mais e agora, quando regressar, fazer a diferença", concluiu.

Em relação à convocatória original de Rui Jorge para os dois encontros particulares, registou-se hoje a saída de David da Costa, médio dos franceses do Lens, por lesão, substituído pelo central Eduardo Quaresma, jogador do Sporting emprestado aos alemães do Hoffenheim.

Portugal defronta República Checa e Japão nos dias 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambos os jogos no Estádio Municipal de Portimão, às 19:15.