Goleada de Portugal ao Liechtenstein foi o programa mais visto do ano

A goleada de Portugal ao Liechtenstein (4-0), na passada quinta-feira, em Alvalade, para a 1.ª jornada do Grupo J de qualificação europeia para o Euro'2024, foi o programa mais visto do ano até ao momento, informou este sábado a FPF.A partida, que marcou a estreia do selecionador Roberto Martínez no comando da equipa das quinas, foi seguida por 4,1 milhões de pessoas através da RTP - o jogo foi também transmitido pela Spor TV -, com audiência média de 2,2 milhões de pessoas e share de 42,2 por cento.O anterior líder de audiências era a final da Allianz Cup, com vitória do FC Porto sobre o Sporting (2-0) e realizada a 28 janeiro, que registou 1,9 milhões de pessoas de audiência média e 38 por cento de share.