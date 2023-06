Gonçalo Ramos falha treino da Seleção Nacional

Gonçalo Ramos foi o único ausente no treino desta quinta-feira da Seleção Nacional, no terceiro dia de trabalhos de Portugal com vista à receção à Bósnia, em jogo de qualificação para o Euro'2024, marcado para sábado às 19h45.O avançado não esteve às ordens de Roberto Martínez na sessão de trabalhos, que decorreu na Cidade do Futebol, devido a uma mialgia de esforço.