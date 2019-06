Humberto Coelho levou taça do Euro'2016 a Cabo Verde

Humberto Coelho, vice-presidente da organização, é o representante da Federação Portuguesa de Futebol para as comemorações do Dia de Portugal, que vão decorrer na terça-feira em São Vicente, Cabo Verde.Na bagagem do antigo capitão da seleção nacional seguiu a taça de campeões europeus, conquistada em 2016 em França, para ser mostrada no encontro com jovens no centro de estágios da Federação Cabo-Verdiana de Futebol.O dirigente, que é acompanhado pelo antigo internacional Eliseu, mostra-se orgulhoso por representar a FPF no evento: "Houve um convite da Presidência da República e a Federação tem de estar representada nestes atos importantes a nível nacional."A propósito da vitória de domingo na Liga das Nações, foi elogioso com o comportamento da equipa: "Muitos jogam nas melhores equipas do mundo e também temos o melhor do mundo - Cristiano Ronaldo. Esperamos sempre que se passe algo favorável à nossa seleção. Fizeram um ótimo jogo, muito consistente. Foi uma boa final e merecemos interamente ganhar.""A atmosfera foi fantástica, igual à de 2016. Temos um público que engloba a família toda. Há um sentimento de união entre o povo e a equipa nacional. Os portugueses são fãs de futebol, têm espírito de exigência fortíssimo. Quando ganham, exteriorizam essa exigência de forma apoteótica. Quando acontece é muito especial", acrescentou.