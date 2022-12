Italianos apontam Mourinho como sucessor de Fernando Santos na Seleção Nacional

Após a eliminação de Portugal do Campeonato do Mundo, a hipótese de saída de Fernando Santos do cargo de Selecionador Nacional começou a ser colocada em cima da mesa. Agora, naturalmente, começam a surgir nomes de possíveis sucessores e José Mourinho parece figurar-se como um dos principais candidatos, segundo a imprensa italianaA 'Gazzetta dello Sport' avança que o treinador português da Roma foi abordado pela FPF para assumir a liderança da equipa das quinas: em equação está a possibilidade de Mourinho juntar as funções de treinador dos romanos e da Seleção Nacional, o que terá agradado ao técnico de 59 anos.Recorde-se que em março de 2023, Portugal vai dar início à qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 e tem duas partidas agendadas, frente ao Liechtenstein (23 de março) e Luxemburgo (26).