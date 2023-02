Jesús Seba vai ser adjunto de Roberto Martínez na Seleção Nacional

Jesús Seba vai fazer parte parte da equipa técnica de Roberto Martínez na Seleção Nacional. O antigo jogador do Belenenses, jogou com o novo selecionador português no Wigan e juntou-se à sua equipa técnica no Everton, seguindo-se a etapa na Bélgica.Em Portugal, Jesús Seba representou Chaves e Belenenses entre 1998 e 2001.