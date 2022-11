João Beckert: «Lesão de Nuno Mendes pode não impedir»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ausência de Nuno Mendes do treino da Seleção fez soar os alarmes sobre um tema que tem sido muito debatido: as lesões que podem ocorrer durante o Mundial. No entanto, João Beckert, especialista em Medicina Física e Reabilitação, garante que o lateral pode ir a jogo frente ao Gana, apesar das queixas físicas apresentadas.

“A lesão pode não ser impeditiva, mas a equipa médica, em conjunto com os treinadores, pode considerar que há um nível de risco maior e que o jogador pode ser utilizado numa outra altura. As equipas médicas têm de tomar decisões sobre o grau de risco e se existe uma elevada possibilidade de vir a contrair uma lesão, tendo como base a forma como a dor aparece e se manifesta”, começou por explicar o médico, a Record, elucidando: “Uma mialgia significa que é uma dor associada ao esqueleto musculoesquelético e que se presume que tenha uma origem muscular. É um conceito que é útil para que as equipas médicas e, naturalmente, os treinadores trabalhem o tema porque sabem que o atleta não está numa condição plenamente à vontade, mas não quer dizer que haja uma lesão estrutural.”