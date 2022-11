João Félix: «É assim que temos de jogar no primeiro jogo do Mundial»

João Félix foi lançado como titular por Fernando Santos, diante da Nigéria, respondendo com várias jogadas de ataque e interveniência em dois golos nacionais. O avançado luso mostrou-se agradado com a resposta da Seleção Nacional."A equipa esteve concentrada em todos os momentos do jogo. É assim que temos de jogar no primeiro jogo do Mundial", começou por dizer em declarações à RTP."Já nos últimos jogos do Atlético [Madrid] tinha vindo a jogar mais. Trabalhei para chegar bem ao Mundial e dar alegrias aos portugueses", prometeu.Félix tem esperança de que Portugal irá mostrar-se a bom nível no Qatar. "Este pode ser o Mundial de toda a equipa. Quer jogue eu ou outro jogador vai fazê-lo bem. Temos um grupo de jogadores fantásticos, que jogam nas melhores equipas do mundo, e qualquer um que jogue vai desempenhar bem o seu papel", reiterou.