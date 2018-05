Aí está a nova promessa de João Mário para o Mundial’2018. Depois de ter 'falhado' ao não deixar crescer o cabelo após a conquista do Europeu, o médio do West Ham prometeu algo arrojado caso Portugal se sagre campeão do Mundo."Depois de ter dito isso em 2016, o que posso prometer agora é que se formos campeões vou fazer à Fellaini!", contou entre risos, a responder a um jovem durante um evento da Nike, onde também estiveram Rúben Dias, Cédric, André Silva, José Fonte, Bruno Alves, Manuel Fernandes e Ricardo Pereira.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto