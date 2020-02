João Mário recorda golos do Euro

Com o Campeonato da Europa aí à porta, o site da UEFA foi ao encontro de João Mário e Ricardo Carvalho para falar de alguns dos golos mais importantes da seleção das quinas nos Europeus de futebol. O médio e o central reviveram vários momentos, desde o golo de Figo à Inglaterra em 2002 até ao de Maniche à Holanda no Euro’2004, disputado em Portugal. Mas para João Mário há um que brilha mais do que todos os outros... o de Eder.





"Meu Deus, parece que foi ontem. É o golo mais bonito da história de Portugal", confessou o médio do Lokomotiv Moscovo. Já Ricardo Carvalho aproveitou o momento para recordar não só a final frente à França mas também a derrota diante da Grécia em 2004. "Para ganhar um troféu tens de chegar à final, e foi uma pena não termos ganho mas foi uma caminhada", disse o antigo central português, que também confessou que partilhar o balneário com Rui Costa, Deco, Figo e Cristiano Ronaldo "foi impressionante".