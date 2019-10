João Moutinho: «O mais importante era a vitória»

João Moutinho, médio do Wolverhampton, destacou a importância desta vitória e dos três pontos conquistados. "Não marcámos tantos como queríamos. Fizemos o possível e o resultado foi este. O mais importante era a vitória", salientou aos microfones da Sport TV.O jogador, de 33 anos, ainda referiu que não foi o jogo perfeito. "O jogo tornou-se um pouco partido. Nesse momento, não pressionámos da forma que queríamos nos minutos finais. Mas fizemos um bom jogo, conseguimos controlar, criar oportunidades, fazer golos e sair daqui com a vitoria, que era o mais importante", sublinhou em declarações à RTP.Moutinho voltou a ser titular na Seleção Nacional e encarou a chamada ao onze inicial com naturalidade. "Todos trabalhamos para isso. Cada um ajuda o mister como entender, uma vezes lá dentro, outras no banco. Queríamos chegar ao europeu em primeiro no grupo e é o que queremos fazer", revelou.