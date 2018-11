José Fonte: «A Seleção é um caso à parte, não podes ser egoísta»

José Fonte é um dos convocados de Fernando Santos para os jogos com a Itália e a Polónia, da Liga das Nações, agendados para este sábado e a próxima terça-feira, respetivamente. Um regresso à lista de opções do selecionador de Portugal que de alguma forma surpreendeu o jogador do Lille, que afirma estar preparado para tudo."Como não tinha sido convocado nas últimas vezes, foi de alguma forma uma surpresa, mas sempre mantive a esperança, e estava tranquilo com isso. Tenho a certeza que estou a fazer um bom trabalho. Estou a fazer bons jogos, sinto-me bem, sinto-me talvez na melhor forma e na melhor fase da minha carreira. Sinto realmente uma grande confiança, isto também por culpa dos meus colegas e da minha equipa. Há que dar mérito a eles e ao treinador do Lille por me fazer sentir assim e por trabalhar desta maneira. Estou feliz por estar de volta e por poder ajudar mais uma vez a nossa Seleção. Agora é concentrar nos dois jogos que temos, que são importantíssimos para garantir a qualificação para a final four", afirmou José Fonte."Estou preparado para tudo. Na Seleção, aquilo que o mister entender que eu tenha que fazer e que jogar, e onde jogar, estou sempre disponível para tudo. A Seleção é um caso à parte. Não podes ser egoísta na Seleção, tens que dar à equipa. E é para isso que estou preparado. Preparado para jogar como para não jogar. O que o mister decidir, será o ideal", referiu.O primeiro jogo desta dupla jornada é contra Itália e José Fonte alinha no discurso de Fernando Santos: "O mister já disse, vamos jogar para ganhar. A Itália tem uma grande equipa e está a crescer. Estava em fase de transição, mas tem grandes jogadores, tem uma boa equipa e vai ser muito difícil, mas nós somos Portugal e queremos já garantir neste jogo a qualificação".