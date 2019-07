José Fonte e os novos craques da Seleção: «O mister Fernando Santos é um felizardo»

José Fonte acredita que o futuro da Seleção Nacional está salvaguardado. O defesa de 35 anos considera que jogadores como Bernardo Silva ou João Félix são a garantia de que Portugal vai continuar a bater-se de igual para igual com as melhores seleções do Mundo.





"Vejo um futuro risonho, todos temos de estar entusiasmados com estes jovens que estão a aparecer porque realmente são jogadores de nível mundial, sem dúvida. Acho que teremos equipa para competir com as melhores seleções do Mundo para os próximos anos. Temos um leque de jogadores incrível, o mister Fernando Santos é um felizardo por ter tanta qualidade e agora é aproveitar. Eles têm que aproveitar esta fase e nós, os mais velhos, temos de os ajudar da melhor maneira", referiu o jogador do Lille, de 35 anos, à Eleven Sports.