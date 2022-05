Lesão não afasta Danilo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Danilo Pereira sofreu um traumatismo no tornozelo esquerdo... no aquecimento do treino de quinta-feira. Reavaliado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF na manhã de ontem, o médio realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio.Apesar de não entrar, para já, nas opções de Fernando Santos, o departamento médico acredita que Danilo vai recuperar a tempo dos jogos, pelo que não será substituído.