Mais um treino e mais um ensaio que Fernando Santos fez com Pepe e Rúben Dias a formarem a dupla de centrais da equipa das quinas. Ganha cada vez mais força a possibilidade de esta parceria ser a eleita para o duelo de segunda-feira com a Tunísia, no Estádio Municipal de Braga, enquanto o luso-brasileiro, bem mais experiente, tem aproveitado para fazer uma espécie de passagem de testemunho ao central encarnado.Quando havia alguma pausa no exercício de posse que estava a ser realizado, Pepe aproveitava para dar logo uma série de indicações a Rúben Dias, exemplificando o tipo de reações que é preciso ter logo depois da recuperação da bola. Por outro lado, José Fonte e Bruno Alves têm formado a outra dupla de centrais à disposição de Fernando Santos.