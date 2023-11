Liechtenstein-Portugal, 0-2: o duelo em 5 factos

A seleção portuguesa venceu por 2-0 e trouxe os três pontos do Liechtenstein, isto num jogo na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.A exibição de Portugal não foi brilhante, mas mesmo assim não faltaram recordes. O ‘rei do ketchup’, Cristiano Ronaldo, somou 12 remates, o novo máximo da qualificação para o Europeu’2024.Toti Gomes, em dia de estreia, também somou um recorde. O defesa acumulou 52 passes verticais, também um novo máximo da qualificação europeia.Mas o ‘carregador de piano’ em Vaduz foi mesmo João Cancelo. O lateral foi responsável por 10 dos 29 remates lusitanos, com 5 disparos e outros tantos passes para finalização, terminando com 133 acções, o máximo da partida.Não foi por falta de bola que Portugal não chegou à goleada. A Seleção tem uma média de 629 ações por jogo nesta qualificação mas chegou às 1.060 em Vaduz (55 delas na área adversária), a valerem 73% de posse.Com tanta bola não admira que Portugal tenha definido também o novo máximo de passes eficazes da qualificação. Foram 787, batendo o máximo definido pela França (765) na visita a Gibraltar