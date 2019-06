Liga das Nações leva Portugal ao quinto lugar do ranking da FIFA

O triunfo na Liga das Nações ajudou Portugal a subir ao quinto lugar do ranking da FIFA, uma progressão de duas posições, revelou esta sexta-feira o organismo do futebol mundial.A seleção portuguesa, orientada por Fernando Santos, era em abril sétima da classificação da FIFA, ainda liderada pela Bélgica, mas a vitória na Liga das Nações permitiu a Portugal aproximar-se da Inglaterra, a apenas 21 pontos.Na fase final da nova competição da UEFA, a equipa das quinas venceu nas meias-finais a Suíça, por 3-1, e na final a Holanda, por 1-0, em jogos disputados no Porto.A Inglaterra, que terminou em terceiro, mantém o quarto lugar no ranking da FIFA, a Suíça desceu do oitavo para o nono, e a finalista vencida Holanda subiu da 16.ª para a 14.ª posição.O triunfo português empurrou ainda a vice-campeã mundial Croácia da quinta para a sexta posição, num top-10 em que também o Uruguai caiu duas posições (8.º), e a Espanha subiu duas (7.ª).A um dia de arrancar a Copa América, a competição mais importante de seleções na América do Sul, o Brasil, anfitrião da prova, é terceiro classificado e o primeiros dos sul-americanos, seguido do Uruguai, em oitava, e da Argentina. em 11.º.Das seleções treinadas por portugueses, a Colômbia, de Carlos Queiroz, desceu uma posição e é 13.ª, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, mantém o 37.º posto, e o Burkina Faso, de Paulo Duarte, caiu também um lugar, para 59.º.Entre os países de Língua Oficial Portuguesa, Cabo Verde tem a melhor posição, no 76.º lugar, seguindo de Moçambique e Guiné-Bissau, muito próximos, no 117.º e 188.º lugares, respetivamente.Guiné-Bissau é um dos países que disputará a partir de 21 de junho a CAN (Taça das Nações Africanas), bem como Angola, que na classificação da FIFA é 123.ª.. (1) Bélgica, 1.747.. (2) França, 1.718.(3) Brasil, 1.681.(4) Inglaterra, 1.652.(7) Portugal, 1.631(5) Croácia, 1.621.(9) Espanha, 1.617.(6) Uruguai, 1.615.(8) Suíça, 1.605.(10) Dinamarca, 1.586.(...)13. (12) Colômbia, 1.580.37. (37) Coreia do Sul, 1.467.59. (58) Burkina Faso, 1.381.76. (76) Cabo Verde, 1.319.117. (117) Moçambique, 1.163.118. (118) Guiné-Bissau, 1.158.123. (122) Angola, 1.142.182. (183) Macau, 936.185. (185) São Tomé e Príncipe, 920.200. (195) Timor-Leste, 879.