Lotação esgotada para o Portugal-Suécia

Já não há bilhetes para o jogo de preparação da Seleção Nacional com a Suécia, marcado para 21 de março (19h45), em Guimarães.Portugal apurou-se para o Euro-2024 da Alemanha, com 10 vitórias em 10 jogos. A Suécia não conseguiu a qualificação ao ficar em 3.º no Grupo F, atrás de Bélgica e Áustria.