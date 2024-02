Lotação esgotada para o regresso da Seleção Nacional ao Jamor

A FPF anunciou esta segunda-feira que já não há bilhetes para o particular da Seleção Nacional com a Croácia a 8 de junho. O duelo marca o regresso da equipa das quinas ao Estádio Nacional, onde jogou pela última vez há 10 anos.O duelo está marcado para as 17h45 e será o penúltimo teste dos comandados de Roberto Martínez antes do Europeu.Recorde-se que Portugal jogou pela última vez no Jamor a 31 de maio de 2014, também num particular e antes do Mundial desse ano. Orientada por Paulo Bento, a Seleção empatou sem golos com a Grécia, então treinada por Fernando Santos.